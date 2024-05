Staadionitest said basseinid: Brasiilia kõrgliigas lükati üleujutuste tõttu edasi 10 kohtumist

Eelmisel nädalal alanud paduvihmad on põhjustanud jõgedes üleujutusi, uputanud terveid külasid ning hävitanud teid ja sildu. Rio Grande do Suli võimude teatel on üleujutuse tõttu hukkunud vähemalt 90 inimest. Lisaks on kadunuks kuulutatud 131 isikut. Looduskatastroofi tagajärjel on kodu kaotanud ligikaudu 155 000 inimest.