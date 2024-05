Tulevikulootus Kaspar Kuusmaa jätkab karjääri Viimsis

Kaspar Kuusmaa näeb Viimsis toetavat ja arendavat keskkonda ja ambitsioone. „Olen väga tänulik, et Viimsi andis mulle poole hooaja pealt võimaluse tulla mängima ja arenema. Nende kuudega on Viimsist saanud mu uus kodu. Otsustasin Viimsi kasuks, sest mulle väga meeldib treener Valdo Lipsu ja kogu organisatsiooni suhtumine meeskonda. Järgmiselt hooajalt loodan areneda nii inimese kui ka mängijana, nähes vaeva enda nõrkuste kallal. Meeskonnalt ootan töökust, võitluslikkust ja omavahelist toetust,“ sõnas mängumees Viimsi pressiteate vahendusel.

Viimsi meeskonna peatreeneri Valdo Lipsu sõnul on Kaspar oma energilisuse ja võitluslikkuse poolest eeskujuks igale klubi lapsele ja noorele. „Kaspari tahe anda endast alati maksimum süstis tervesse meeskonda rohkelt särtsu. Mul on hea meel, et Kaspar on nõus meiega koostööd jätkama, et järgmisel aastal koos meie võistkonnaga teha samm edasi nii individuaalselt kui meeskondlikult,“ rääkis Viimsi loots.