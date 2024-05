VÕITLUSKAART | Vaata, milliseid duelle pakub 18. mail toimuv võitlusüritus The League VI!

Tondiraba jäähallis 18. mail toimuva võitlusürituse The League VI korraldajad on tänaseks paika saanud kogu võitluskaardi. Õhtu peamatšis kohtub Maxim Vorovski Suurbritanniat esindava Charlie Sikwaga. Eestlaste Ellis Kulinitsi ja Tanel Kondeli taipoksimatšis on mängus WBC tiitlivöö.