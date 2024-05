Jalgpalli EM-finaalturniiri näitavad Eestis TV3 ja ETV, finaal on kolmes telekanalis korraga

UEFA poolt heaks kiidetud tehing toob suurturniiri mängud maksumüüri tagant välja ning TV3 Grupp Eesti ja Eesti Rahvusringhääling jagavad 14. juunil algava jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri näitamisõiguseid. Seega on jalgpalli EM traditsiooniliselt tasuta nähtav kõikjal Eestis, kuid esmakordselt jagavad finaalturniiri ülekandeid kommerts- ja avalik-õiguslik kanal, seisab TV3 pressiteates.

Finaalturniiri peale näidatakse 51 mängu ülekannet. Telekanali TV3 eetris on kell 16 ja kell 19 algavad mängud ning TV6 eetris need kell 19 algavad kohtumised, mis toimuvad samaaegselt (kokku 25 ülekannet). ERR-i kanalid ETV ja ETV+ näitavad kõiki mängupäevade viimaseid kohtumisi algusega kell 22, sh avamängu ning mõlemat poolfinaali (kokku samuti 25 ülekannet). Finaal, 14. juulil algusega kell 22, on eetris paralleelselt TV3-s, ETV-s ja venekeelse kommentaariga ETV+ kanalis.

„Suur rõõm on tuua vaatajateni aasta üks võimsam spordisündmus ja seda esmakordselt koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga. TV3 Grupp Eesti jaoks on tegemist ajaloo suurima jalgpalliturniiri ülekandega ja selle jaoks oleme kokku pannud parima meeskonna, kes on põnevateks kohtumisteks stardivalmis,“ kommenteeris TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur pressiteate vahendusel.

„Lisaks ülekannetele jõuab otse-eetrisse ka spetsiaalselt selleks sündmuseks loodud jalgpallistuudio, kus tuuakse vaatajateni päeva olulisemad hetked, jagatakse põnevat taustainfot ja võõrustatakse tuntud eksperte. Eesti ühe parima spordiajakirjaniku Kalev Kruusi juhtimisel jõuavad ka kõik põnevamad hetked ja uudised TV3 spordiportaali sport.tv3.ee ja TV3 uudistesaatesse.“