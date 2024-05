Kas kohtunike katastroofiline tegutsemine kukutas Bayerni? „See tundub nagu reetmine“

Tuchel oli kohtumise järel kohtunike peale pühaviha täis, nimetades tehtud otsust katastroofiliseks. „Lõime värava, kuid sellele järgnes kohtutav otsus joone- ja peakohtunikult. See tundub nagu reetmine. Küljekohtunik palus vabandust, kuid see meid ei aita. Niisugusel hetkel lipp tõsta... Kohtunik nägi, et saime teise palli ja lõime värava. See oli reeglitevastane, hukatuslik ja seda on raske alla neelata,“ raevutses Bayerni loots.

Palli väravasse saatnud De Ligt polnud samuti kohtunike kritiseerimisega kitsi. „Kui see oli suluseis, siis see on suluseis. Kuid jalgpallis on minu arust reegel, mis ütleb, et kui suluseis pole ilmselge, siis mäng jätkub. Viimasel minutil selline vile... See on suur ja häbiväärne prohmakas ,“ sedastas hollandlane.