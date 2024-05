Pariisi olümpiasportlased peavad magama papist voodites, millel soovitatakse armatsemist vältida

Pariisi mängude voodid on sarnaselt Tokyo olümpiale valmistatud papist, millega soovitakse vähendada ökoloogilist jalajälge. Iga sportlane saab läbi rakenduse valida endale sobiva voodi ja madratsi, kuid on üks aga.

Voodid on disainitud nii, et need kannatavad maksimaalselt 200 kilogrammist raskust. Üksi sängis magades ei tohiks see probleeme valmistada, kuid kirglikult armatsevad paarid on reaalse probleemi ees. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatel ei talu voodid äkilist liikumist.