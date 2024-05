Õuduste õhtu Reykjavíkis: Island viskas Eestile 50 väravat. „See on kõigile peeglisse vaatamise koht“

Island alustas kodupubliku ees isukalt ning avas juba avaminuti järel mänguskoori. Eesti oli seevastu esimesed minutid kuival, lubades islandlastel haarata kiire 3:0 eduseisu. Olgugi, et järgmistel minutitel said käe valgeks Dener Jaanimaa ja Karl Toom, siis minut-minuti haaval kärises vahe aina suuremaks. Avapoolaja teises poole alguses juhtisid islandlased juba 10 väravaga ning riietusruumi mindi saareriigi koondise 26:12 eduseisus.

Koondise abitreener Janar Mägi sõnul oli eestlaste kaitse avapoolajal läbisõiduhoov ning ainsastki kokkuleppest kinni ei peetud. „Said kokku lepitud asjad, et kuidas midagi teha ja mida soovime sellega saavutada. Mait Patrail on ainuke, kes on mingil määral kokkulepetest kinni pidanud. Kõik muu on 90 protsenti vastupidi. Kaitses ei toimu mitte midagi,“ oli Mägi ETV2 otseülekandes antud intervjuus resoluutne.

Eesti koondise peatreener Martin Noodla tõdes samuti kohtumise järel antud intervjuus, et meeskonna kaitse oli olematu. „Täna polnud meil siin midagi teha. Võtsime väikseid riske ja olime teinud kokkulepped, kuid neist ei peetud kinni. Sellisel tasemel asjad nii ei käi ja see on kõigile peeglisse vaatamise koht. Pluss meil on kaitses väga õhuke koosseis ja 23-tunnised ülevalolekud ei aita samuti esitusele kaasa. Usun, et laupäeval on hoopis teine mäng,“ analüüsis Noodla.