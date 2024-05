DELFI PORTUGALIS | Ott Tänak peab võitlema soodsat positsiooni nautivate superstaaride ja musta hobusega

Portugalis algab MM-sarja pikk kruusarallide seeria. Lahtise kruusaga kaetud kuivad teed muudavad ees sõitjad omamoodi teepuhastajateks ning tagant tulijatel on selge eelis. Seepärast avaldaski MM-sarja liider Thierry Neuville lootust, et teed on niisked.