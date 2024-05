Sebastien Ogier loodab Portugalis ületada Soome legendi rekordi

„Ootan väga, et saaksin pärast mõneaastast pausi uuesti Portugalis kihutada. Mul on sealt palju häid mälestusi, kuigi võib-olla rohkem ajast, mil sõideti lõunapool,“ kommenteeris Ogier.

„Atmosfäär on sellel võistlusel alati meeletu ja seda on imeline nautida. Meie stardipositsioon peaks olema hea ja loodetavasti saame sellest ka kasu lõigata. Praegu on seda aga veel raske öelda.“