Madis Mihkels sprintis Giro etapil taas esikümnesse

Üldliidrina jätkav Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lõpetas samuti peagrupis ja sai 29. koha. Tema edu Geraint Thomase (Ineos Grenadiers) ees on endiselt 46 sekundit. Kolmas on Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe), kes kaotab Thomasele veel sekundiga.