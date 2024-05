Tippjuht Tarmo Hõbe kükkis, rebis ja tõstis end kolme aastaga Euroopa meistriks. „Hümni ajal oli klomp kurgus“

Kell on 7.45 teisipäeva hommikul, kui siinkirjutaja Sparta spordiklubi jõusaali sisse astub ning loo peategelase Tarmo Hõbe koos treener Ott Kiivikaga rinnalihase trenažööri juurest leiab. Möödunud nädalavahetusel krooniti kolm aastat jõusaalis käinud – Kiivika juhendamisel on ta treeninud kolm aastat – Hispaanias Santa Susannas toimunud kulturismi ja fitnessi Euroopa meistrivõistlusel fitness challenge’i pronkssarjas kuldmedali võitis.

„Emotsioon oli võimas, eriti arvestades, et see oli Eestile fitness challenge’is absoluutarvestuses ainus kuld. Siiamaani pole saavutus endale kohale jõudnud. Olles ise läbi ja lõhki spordiinimene, joostes, suusatades ja kõiki alasid telekast vaatav – isegi siis on poodiumitseremooniat uhke vaadata –, kuid nüüd ise poodiumil hümni kuulata... Väike klomp tuli kurku. Vinge tunne!“ meenutab 44-aastane tippjuht ülevaid hetki.