Kuldliigaks valmistuv Eesti naiskond võõrustab Lätit. Toobal: need mängud näitavad ära, kus me hetkel oleme

“Läti vastu ootan eelkõige koostöö lihvimist, et omavaheline mõistmine paraneks ja sellised kahevahel olevad pallid ei kukuks maha. Et oleks rohkem julgust asju enda peale võtta. Aga me oleme kuus kuue vastu treeninguid alles alustanud ja tegeleme kokkumängu harjutamisega. Läti mängud näitavad ära, kus me hetkel oleme ja mida veel nädalaga parandama peab, et Kuldliigas hästi esineda. Üheks märksõnaks on kiirus ja koostöö sidemägijatega, kus tahaksime veidi kiiremaks asju ajada. Samas ei saa see tulla ebatäpsusega, vaid ikka loogilistest positsioonidest,” rääkis juhendaja.