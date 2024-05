USA miljardär: Vladimir Putin, anna varastatud meistrisõrmus tagasi!

New England Patriotsi klubi omanik Kraft pole oma meistrisõrmust näinud alates 2005. aastast. Sellest ajast on seda hoitud Moskvas Kremli raamatukogus.

Kraft jäi sõrmusest ilma samal aastal, kui kohtus Putiniga ühel Peterburi üritusel, kirjutab Ilta-Sanomat.

„Võtsin sõrmuse ära ja näitasin seda talle, mispeale ta pani selle sõrme ja ütles: „Ma võin selle sõrmuse abil kellegi tappa.“ Siis sirutasin käe välja, aga ta pani sõrmuse taskusse. Järgmisel hetkel piirasid kolm KGB meest ta ümber ja juhatasid ta välja,“ meenutas Kraft juhtunut 2013. aastal New York Postile.

Eelmisel pühapäeval osales Kraft Netflixi huumorisaates, mis oli pühendatud kõigi aegade edukaima NFL-i mängija Tom Brady auks. Miljardär tõstatas seal taas meistrisõrmuse teema.

„Kui te seda vaatate, Vladimir Putin, andke see kuradi sõrmus tagasi!“ teatas Kraft.

Miljardär lisas, et üks Valge Maja töötaja oli tal keelanud avalikult öelda, et Putin võttis sõrmuse vastu Krafti tahtmist. Selle asemel pidanuks ta ütlema, et sõrmus oli kingitus Venemaa presidendile.

Samas on Kraft juba varem korduvalt kinnitanud, et ei kinkinud sõrmust Putinile. „Ma tõesti ei teinud seda. Mul on selle sõrmusega emotsionaalne side. Sellele on graveeritud minu nimi,“ ütles Kraft eelmisel aastal.

Kraftile kuuluv New England Patriots on NFL-i üks edukamaid klubisid. Koos Pittsburgh Steelersiga on sellel klubil kõige rohkem ehk kuus Super Bowli meistritiitit.