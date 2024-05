EELVAADE | Jäähoki MM-i A-alagrupp: Kanada ja Soome panustavad kuldsetele mudelitele, Tšehhi kodupublikule

A-alagrupp

Kanada

Mis on Kanada eesmärk? Kuld. Mis muu? Kanada on viimasest neljast MM-ist kaks võitnud ja kahel korral jäänud finaalis Soomele alla. Mullu seljatasid nad esikohamängus 5:2 Saksamaa ja tänavugi on kõik alla kulla läbikukkumine – ka panustamiskontorid peavad esindusliku koosseisu kokku saanud vahtralehemaad suursoosikuks.

Mis on meeskonna tugevus? Tasakaalus meeskond. Vanemate meeste arvelt jäid sel kevadel koosseisust viimasel hetkel välja Macklin Celebrini (tõenäoliselt eeloleva suve drafti avavalik) ja Adam Fantilli (mullune kolmas valik). Kuigi selgi korral on meeskonnas arvukalt noori tähti, siis võttis Kanada nii kaitsesse kui ka rünnakule kaasa kogenud mehi, kellel vanust 30 ringi. Näiteks on satsis 2021. aasta MM-i kõige väärtuslikum mängija Andrew Mangiapane ning tunamullusel MM-il säranud Pierre-Luc Dubois ja Dylan Cozens. Tasakaalus pole ainult noorte-vanade suhe, vaid koosseisust leiab ka erineva profiili ja tõestamistahtega mängijaid. Läbikukkumiseks vabandusi pole.