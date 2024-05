Mis toimub Red Bullis? Meeskonnast võib lahkuda veel üks juhtfiguur, tiim lükkas konkurendi krüptilise sõnavõtu ümber

Möödunud nädalal kinnitas energiajoogivõistkond, et tuleval aastal lahkub ametist võistkonna peainsener, viimased 19 aastat Red Bullis töötanud Adrian Newey. 2005. aastal F1 sarjaga liitunud Red Bull on võitnud viimase paarikümne aastaga kuus meeskondlikku ja seitse sõitjate MM-tiitlit. 65-aastast britti peetakse edu üheks peaarhitektiks.

Newey on ise öelnud, et tundis, et praegu on hea aeg paus võtta. „Ma talvel mõtlesin selle üle ja arvestades, mis sündmused on toimunud, siis olen õnnelikus positsioonis, kus ei pea elamiseks tööd tegema,“ rääkis ta BBC-le.

Mitmed meediaväljaanded, sealhulgas BBC ja Saksa AMuS, teatasid eelmisel nädalal, et Newey lahkub, kuna ta ei ole rahul, kuidas meeskond lahendas tiimi juhti Christian Hornerit puudutanud ahistamisskandaali. Meenutuseks: Horneri ümber puhkes suur skandaal selle aasta alguses, kui tuli avalikuks, et üks naiskolleeg süüdistas 50-aastast Hornerit sobimatus käitumises, mis seisnes sündsusetutes sõnumites ja naisele saadetud fotodes. Tiimi siseuurimine Horneril süüd ei näinud ning lubas tal tiimijuhina jätkata.

Spordidirektor võib lahkuda

The Independent vahendas, et nüüd kaalub tiimist lahkumist ka spordidirektor Jonathan Wheatley. Sarnaselt Newey’ile on ka Wheatley olnud kogu Red Bulli F1 ajastu võistkonnaga seotud. The Timesi andmetel on Wheatley juba teistest meeskondadest maad kuulanud. Spordidirektorit seostatakse Alpine’i ja Sauberi tiimidega.

Möödunud nädalal toimunud Miami GP järel sõnas tiimi juht Horner: „Kuulujutte liigub kõigi kohta. Inimestevahelised lepingud ja klauslid ei ole asi, millest avalikult räägime.“

Briti meedia teatel on mõned juhtfiguurid tiimis jätkamas veel pikemat aega. Näiteks tehnikaosakonna juhid Pierre Wache ja Enrico Balbo sõlmisid alles hiljuti uued pikaajalised lepingud, sama tegi ka kolmekordse maailmameistri Max Verstappeni võistlusinsener Gianpiero Lambiase.