POOLFINAALI EELVAADE | Paasoja ja Hunter vs kalevlaste kõva kaitse ning muud Kalev/Cramo ja Rapla paari võtmeduellid

Eesti-Läti liigas purjetas põhihooaja võitnud Kalev/Cramo välja finaali, kus nad lahingut andes kaotasid Prometeile. Eesti meistriliiga veerandfinaalis alistasid nad oodatult 3:0 Kalev/Snabbi. Rapla Avis Utilitas sai mängu jooksma peale talvist treenerivahetust, kuid Brett Nõmm neid Eesti-Läti liigas päris kaheksa parema sekka ei suutnud vedada. Eesti meistriliiga veerandfinaalis seljatasid nad 3:2 Kalev/Snabbi. Põhihooajal võitis Kalev/Cramo oktoobris võõrsil 71:67 ja jaanuaris kodus 82:54. Millised on selle poolfinaalpaari seitse võtmeduelli?

Martin Paasoja ja Eric Hunter vs järjepidevalt vastaste tagamängijaid nulliv Kalev/Cramo kaitse

Kalev/Cramo näitas Eesti-Läti liiga põhihooajal ja kohamängudes, et nad suudavad vastaste tagumised üsna hästi mängust välja lülitada. Play-offis tõi Pärnu liider Siim-Markus Post nende vastu platsilt 27% visketabavusega keskmiselt 10 punkti, sealjuures suutsid kalevlased Posti kohtumiste lõpuks üsna ära väsitada. Põhihooajal kohtumites keskmiselt 21 punkti toonud Ventspilsi viskemasin Ishmael El-Amini arvele jäi kolmes poolfinaalmatšis keskmiselt 12 silma. See pole juhus.

Kalev/Cramo tagaliinis Ben Shungu ja Martin Dorbek ilmselgelt naudivad vastaste hakkimist ja neilt tuju võtmist, Mikk Jurkatamme teeb ebameeldivaks tema pikkus ja ka Severi Kaukiainen võitleb isuga. Liiati ei lase Heiko Rannula meestel ära kukkuda, vaid põhimõtteliste väsimusest tulnud apsude järel võtab ta mehed kohe puhkama. Ja isegi kui vastased katte järel saavad oma tagumiste meeste vastu mõne Kalev/Cramo pika, siis Manny Suarez, Kregor Hermet ja kompanii on piisavalt liikuvad, et teha visked vähemalt ebamugavaks.

Raplale on see vaieldamatult halb uudis, sest kevadel seisab nende mäng suuresti just kahe tagumise mehe peal.