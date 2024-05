OTSEBLOGI JA FOTOD | Tasavägist Portugali rallit juhib Katsuta, Tänak langes neljandaks. Kuidas möödub pärastlõunane ring?

Reede hommiku esimene katse üllatas sõitjaid niiskete teedega. Esimesena startinud Neuville’ist sai jagu vaid Katsuta. Tänak oli kolmas. Rally2-s kaotas üle 3 minuti aega Linnamäe, kes pidi rehvi vahetama. SS3-l lõi teepuhastamise efekt juba rohkem välja. Katsuta tõusis liidriks, Tänak teiseks. Tipud püsisid reede hommikul tihedalt koos. Viie kiiruskatse järel on Katsuta liider, neljandaks langenud Tänak kaotab aga talle vaid 4,1 sekundiga.

Delfi kajastab neljapäeva hommikul algavast testikatsest Portugali rallit otseblogi vahendusel. Igal päeval läheb eetrisse ka värske „Kuues käik" osa. Delfi on ka Portugalis kohal, kohapealseid muljeid ja intervjuusid vahendavad Peep ja Margus Pahv.

Rally1 klassis on stardis üheksa ekipaaži. Hyundai eest võistlevad põhisõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville, kolmandat Rally1 masinat roolib vanameister Dani Sordo. Toyota eest on tänavu esmakordselt võistlustules neli meest. Lisaks täishooaega tegevatele Elfyn Evansile ja Takamoto Katsutale on stardis maailmameistrid Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier. M-Sporti esindavad Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster.