OTSEBLOGI JA FOTOD | Ott Tänak lõpetas ülipingelise Portugali ralli päeva napilt poodiumikohalt väljas

Rally1 klassis on stardis üheksa ekipaaži. Hyundai eest võistlevad põhisõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville, kolmandat Rally1 masinat roolib vanameister Dani Sordo. Toyota eest on tänavu esmakordselt võistlustules neli meest. Lisaks täishooaega tegevatele Elfyn Evansile ja Takamoto Katsutale on stardis maailmameistrid Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier. M-Sporti esindavad Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster.