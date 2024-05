OTSEBLOGI JA FOTOD | Portugali ralli: maratonkatse võitnud Tänak kerkis 0,2 sekundiga Ogier’ ees liidriks!

Laupäeval ootab sõitjaid ees ralli pikim päev. Kavas on üheksa kiiruskatset kogupikkusega 145,02 kilomeetrit. 11. kiiruskatsel katkestas Rovanperä liidrikohalt. Loetud minutid hiljem sõitis sisuliselt samas kohas teelt välja WRC2 liider Oliver Solberg. Samal katsel oli probleeme ka Thierry Neuville’il, Elfyn Evansil ja Takamoto Katsutal, kes kõik pirueti tegid. 37,24 km pika Amarante katse võitis Tänak, kes möödus 0,2 sekundiga Ogier’st. Kolmandalt kohalt katkestas vedrustuseprobleemide tõttu Katsuta.

Delfi kajastab neljapäeva hommikul algavast testikatsest Portugali rallit otseblogi vahendusel. Igal päeval läheb eetrisse ka värske „Kuues käik“ osa. Küsimusi saab saata aadressile: kuueskaik@delfi.ee. Delfi on ka Portugalis kohal, kohapealseid muljeid ja intervjuusid vahendavad Peep ja Margus Pahv.

Rally1 klassis on stardis üheksa ekipaaži. Hyundai eest võistlevad põhisõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville, kolmandat Rally1 masinat roolib vanameister Dani Sordo. Toyota eest on tänavu esmakordselt võistlustules neli meest. Lisaks täishooaega tegevatele Elfyn Evansile ja Takamoto Katsutale on stardis maailmameistrid Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier. M-Sporti esindavad Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster.