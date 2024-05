Robert Virves lõpetab võistluspausi ja naaseb MM-sarjas starti

2022. aasta juunioride maailmameister Virves võistles MM-sarjas viimati mullusel Kreeka rallil. Tänavu on tal all üks võistlus, kui Otepää talverallil luges ta kaarti Joosep Plankenile.

Virves lõpetab võistluspausi 30. maist 2. juunini toimuval Sardiinia rallil, kus tema kaardilugejaks on Aleks Lesk. Kaks eestlast on koos sõitnud varemgi, viimati 2022. aasta esimeses pooles. Kui mullu sõitis Virves Ford Fiesta Rally2-ga, siis Sardiinias on nende rallimasinaks Škoda Fabia Rally2.

23-aastasel Virvesel tekkis rallis pikem paus, sest keeruline on olnud vajalikku eelarvet kokku saada. „Talvel ma ilmselt ei sõida ja suunan oma energia sinna, et leida vajalikud vahendid. Midagi pole teha, see on Eesti rallisõitja jaoks normaalne olukord,“ tõdes ta jaanuaris Delfile antud intervjuus.