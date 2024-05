Tartu otsingud pole lõppenud, vaja on veel rohkem kiirust

Enne meistritiitlist rääkima asumist tuleb Tartul muidugi üldse finaali jõuda. Esimene samm selleks on tehtud, teisipäeval alistati kolme võiduni peetava poolfinaalseeria esimeses matšis külla sõitnud Pärnu Sadam 80:77.

Pärast peatreeneriks saamist ütles Vene, et Tartu peaks tema käe all tegutsema kiiremini ja palli tuleks jagada võrdsemalt. Veerandfinaalseeria eel Viimsiga sai Tartu ligi kaks nädalat trenni teha ja nelja sekka pääsemisega probleeme ei tekkinud. Ent põhjapanevaid järeldusi oli noore Viimsiga mängides keeruline teha. Heitlus Pärnuga andis pisut parema pildi. On ju tunamullune tšempion samuti kindel medalinõudleja.