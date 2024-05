Kalev/Cramo pikendas lepingut meeskonna olulise lüliga

Põlve ristatisideme rebendi tõttu on Toom suurema osa käimasolevast hooajast pidanud taastumisega tegelema, kuid sügiseks peaks mängija kõikide eelduste kohaselt taas väljakule naasma.

Kalev/Cramo füsioterapeut Henriette Porila on detsembrist alates Hugo taastumisele kaasa aitamisega igapäevaselt vaeva näinud.

„Hugo taastumine on läinud suurepäraselt ning oodatust kiiremini - 5 kuud peale tõsist operatsiooni ta juba viskab ja teeb meeskonnaga platsil liikumisi kaasa. Lisaks sellele käib korralik jõutreening ning nüüd alustasime ka plüomeetrilise etapiga - hüpped, maandumised jms, et saaks üks päev kõrgele tõusta,“ sõnas Porila klubi pressiteate vahendusel.

„Taastusravi on ajaga läinud vaid intensiivsemaks ning läheb veelgi. Kuigi suur töö on tehtud, ei ole põlv veel valmis väga teravateks ning kiireteks liigutuseks ega ka kontaktiks. Hugo saab kontaktiga treeningutes osaleda augustist ning septembris on lootus platsile naasta ka mängudes,“ lisas Porila.

„Olen väga näljane, et tagasi väljakule pääseda ja näidata mille pärast ma igapäevaselt vaeva näen,“ sõnas Toom. „Päev-päevalt muutun tugevamaks ja julgemaks ning ma ei jõua ära oodata, millal saan panustada meeskonna edusse. Väljakul annan kõik endast oleneva, et näidata vastasest suuremat tahtmist võita. Tiimi poolne usaldus on minu jaoks oluline ja lisaks aitab Kalev/Cramo mul järeleandmisi tegemata taastuda ja mis kõige tähtsam - areneda, seega on siin jätkamine õige valik.“

Toom on esimene mängija, kellel Kalev/Cramoga 2024/25 hooajaks leping sõlmitud on. Uuele hooajale vastu minnes on Leemet Böckleril ja Heiko Rannulal võimalik juunikuus oma praeguseid lepinguid pikendada ühe hooaja võrra.