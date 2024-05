DELFI VIDEO | Siim-Markus Post: kodus tuleb Tartu ära hammustada

18 punkti ja 10 korvisöötu kogunud Siim-Markus Post sõnas valusa kaotuse järel, et mängu saatuse otsustasid pisiasjad.

„Kahju jah, kolmas veerand läks natuke aia taha. Algas kohe minu kolme pallikaotusega, ei saanud hästi minema. Tegelikult annab mängida küll, aga oma lohakused ja kaitses eksimused avapoolajal lasid neid liiga eest ära. Kui need ära jätta, saab mängida küll,“ analüüsis Post.

Pärnu mängumees on kindel, et neljapäeval peetavas teises mängus on neil abiks ka suur kodupubliku toetus.