16-aastane Eesti kardipoiss saavutas ringrajadebüüdil esikoha

Varem kardispordiga tegelenud Simulandile (Toyota Yaris) oli laupäevane võistlus karjääri esimene ringrajal. „Tundsin, et on aeg liikuda kardispordist edasi autode ringrajasõitu,“ rääkis Simuland. „Varasemast kardikogemusest oli ringrajal palju kasu. Lisaks põhiteadmisetele andis see ka julguse ratas-rattas võidusõiduks konkurentidega.“