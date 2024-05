Eestlaste koduklubi Baskonia võib Euroliiga kohast ilma jääda

Basketnewsi teatel on Euroliiga põhimääruses punkt, mis lubab klubi litsentsi peatada, kui meeskond esineb koduliigas väga kehvasti. Hetkel on Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia koduses meistriliigas üheksas, kuid võib langeda isegi kümnendaks.

Euroliiga võistluste põhimääruses on sätestatud kaheksa punkti, mille alusel võib klubi litsentsi peatada. Üks neist kõlab: ebapiisav esitus koduliigas.

Põhimääruse artiklis 6 ja eriti punktis 6.1.4 on sätestatud, et klubi litsents võidakse tühistada või peatada, kui: äsja lõppenud hooajal kuulub klubi kodumaa meistrivõistluste lõpparvestuses alumisse tabelipoolde.

Kuna Hispaania ACB liigas mängib 18 klubi, on Baskonia hetkel täpselt piiri peal. Kaks vooru enne hooaja lõppu edestab Baskonia 10. kohal asuvat Badalona Joventuti kahe võiduga, kuid mõlemad omavahelised mängud on seejuures võitnud Badalona. Baskonial jääb veel mängida 7. kohal asuva Murcia ja liidri Madridi Realiga.

Siiski leiab Basketnews, et Baskonia litsentsi tühistamise tõenäosus on väike ka sel juhul, kui klubi jääb kümnendaks.

Baskonia on üks klubi 12-st, kellel on Euroliigas alaline litsents. Teised sellised meeskonnad on Barcelona, Madridi Real, Piraeuse Olympiakos, Ateena Panathinaikos, Tel Avivi Maccabi, Istanbuli Fenerbahce, Istanbuli Anadolu Efes, Milano Olimpia, Kaunase Žalgiris, Müncheni Bayern ja Villeurbanne’i Asvel.