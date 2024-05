Keila korvpallis toimunud vangerdus andis Reinar Hallikule huvitava õlekõrre

Pärast seda, kui Keila Basketi kureeritav Keila Coolbet teatas, et hakkab tulevast hooajast meistriliigas mängimiseks kasutama Keila Korvpallikooli asemel Pirita Palliklubi kohta, on tekkinud olukord, kus n-ö litsentse on ühe võrra rohkem kui reaalseid võistkondi.