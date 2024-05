Selgusid kaks esimest RAJU 16 üritusel osalevat vabavõitlejat

Madis Mäeste (35) on väga intensiivne karakter. „Viikingite Marsi“ saatel enesekindlalt, kapuuts silmini peas, puuri jalutavast Mäestest õhkub energiat, mis asub vastast lämmatama juba enne matši algust. Ei ole palju võitlejaid, kellel tuleks pähe keset matši vastasega staredown’i teha, aga just seda Pärnust pärit võitleja oma eelmises profimatšis tegi!

Kõik see kandub üle ka Mäeste võitlusstiili - jõuline surve ning liikumissuund ainult edasi, vastasele peale. Kui ta peaks selle käigus lähidistantsi sisse jalutama, ei pelga ta ka seal tekkivaid löögivahetusi. Ja nagu juba puuri jalutamine tunda andis, on selle mehe lemmik viis matši lõpetamiseks erinevad kägistused - täpselt nii tuli ka võit tema esimeses profimatšis.

Raigo Kutsar (33) tundub treenimata silmale üks tore ja sõbralik mees, mida ta ka on. Kuni hetkeni, kui ta seda enam ei ole. Kergel sammul A-Rühma loo „Supercool“ taktis puuri sisenev Kutsar annab nukke nii vahekohtunikule kui ka vastasele, kõik on chill. Puuriuks sulgub, Tallinnast pärit vägilane liigub enesekindlalt võitlusasendisse... ja enam ei ole mitte midagi chill!

17 sekundit hiljem on vastane teadvusetult puuripõrandal, sest karujõuga Kutsari tagumine sirge tabas otsustavalt vastase lõuga. Murdosa sekund hiljem jätab ta aga jätkulöögid tegemata, sest saab aru, et vastane on mängust väljas ja hetkega on kõik jälle chill ning publik kiirest ja jõulisest nokaudist ekstaasis. See on Raigo Kutsar - profina kaks nokaudiga võitu ning amatöörides maailmakarikavõistluste pronks (IMMAF).