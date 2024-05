OTSEBLOGI | Meistrite liigas selgub esimene finalist. Kas PSG tuleb Dortmundi vastu kaotusseisust välja?

„Wembley’l mängimine tuleb välja teenida,“ viitas Dortmundi treener Edin Terzic sellele, et finaal peetakse tänavu Londonis. „Kordusmängus vajame ainult viiki, aga samas tahame ka võita. Meil on väike edu olemas ja finaali jõudmiseks head võimalused. PSG on kindlasti parem kui eelmisel nädalal, aga tahame finaali jõuda ja saame nendega hakkama.“

PSG peatreener Luis Enrique on samuti optimistlik. „Alati on arenemisruumi ja oleme selle poole ka püüelnud. Kolme sekundiga on võimalik lüüa kaks väravat, aga selle aja jooksul võime ka kaks väravat sisse lasta. „On va a gagner“ - see on ainus lause, mida prantsuse keeles tean - me võidame selle mängu!“ kuulutas hispaanlane enne kohtumist.