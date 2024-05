Dorothea Wierer teatab kolmapäeval suure uudise. „Itaallased on põnevil, kuid kardavad halvimat“

Tänavusel aastal tervisehädadega kimpus olnud Itaalia laskesuusataja pani hooajale punkti juba pärast Nove Mesto MM-i, kus tema parimaks tulemuseks jäi sprindi 10. koht. Säravaid tulemusi ei suutnud Wierer poolehoidjatele pakkuda ka MK-sarjas, mistap on pikalt olnud küsimuse all itaallanna võimalik karjääri lõpetamine.

Kui nõnda peaks minema, siis tööst ja kopsakast teenistusest Wiereril puudust ei tohiks tekkida. Varakult hooaja lõpetanud itaallanna on kevadel külas käinud mitmetes telesaadetes ning suvel töötab ta Pariisi olümpiamängude ajal Eurospordi eksperdina. Karjääri lõpetamise vastu mängib aga 2026. aasta Milano Cortina olümpia, kus laskesuusastaar saaks kodupubliku ees teha vägeva lahkumisšõu.

Peagi saavad aga kõik küsimused vastuse, kuna Itaalia laskesuusaliit teatas, et Wierer korraldab kolmapäeval erakorralise pressikonverentsi, kus annab teada, kas jätkab sportlaskarjääri või riputab püssi varana.

„Itaallased on põnevil, kuid nad kardavad rohkem. Nad kardavad, et juhtub halvim, mis tähendab nende jaoks Wierer loobumist,“ kommenteeris olukorda Itaalia ajakirjanik Giorgi Capodaglio.

Ta jätkas: „Wierer väärib suurt tunnustust selle eest, mida ta Itaalia laskesuusatamisele andnud on. Ta on olnud spordi juhtfiguur, mistõttu on itaallastel raske laskesuusatamist ilma Wiererita ette kujutada.“