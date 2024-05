VIDEO | Snuuker sai uue maailmameistri. „Mu vanemad on terve elu selleks ohverdusi toonud“

Võitu tähistades puhkes Wilson rõõmust nutma. „Vabandan Jaki ees, aga see kõik tähendab mulle nii palju,“ rääkis maailma kolmandaks numbriks tõusnud Wilson BBC-le. „Mu vanemad on terve elu toonud ohverdusi selleks, et siia jõuaksin.“

„Olen unistanud sellest hetkest. Mul on hea meel, et kogu perekond oli siin ja sain emotsioonid välja lasta. See on olnud tõeline Ameerika mägede teekond ajast, mil olin kuueaastane,“ jätkas värske ilmameister. „Olen andnud endast kõik, suutsin end (finaalis) kokku võtta. Jak võitles aga kõvasti ja tegi elu minu jaoks väga raskeks.“