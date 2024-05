Eesti käsipallikoondise kapten aitas oma endise koduklubi maailma tippliigasse

„Saab põnev olema. Mõnes mõttes on see meie noorele võistkonnale reaalsuskontrolliks. Seni oleme kohtunud noorenenud Läti ning raskes olukorras Ukrainaga. Nüüd astub meie vastu aga maailma absoluutne tipp nii individuaalselt kui ka meeskondlikult. See peaks meile näitama suuna, kuhu võiksime tulevikus pürgida. Põhimõtteliselt mängib enamik Islandi koondislastest Magdeburgis, mis on üks maailma paremaid klubisid. Magnusson on minu silmis üks maailma parimaid pallureid, kes väga harva teeb valesid otsuseid ning Gisli Kristjanssoni kiirus ja kehavalitsemine on hoopis omal tasemel,“ analüüsis koondise kapten Islandit.