OTSEPILT DELFI TV-s | Poolfinaali avamäng: Tartu Ülikool kasvatas poolajavileks edu Pärnu vastu 9-punktiliseks

Tartu Ülikooli abitreeneri Olari Naritsa sõnul püüavad mõlemad meeskonnad üllatada. „Oleme saanud Pärnu vastu korralikult valmistuda ja stiililt on tegemist Viimsist täiesti erineva meeskonnaga. Nad tulevad küll pika ja raske veerandfinaalseeria pealt, aga said viiendast mängust kindlasti hea emotsiooni kaasa ja valmis lahingut andma. Nagu Pärnu puhul on teada, siis ei tohi Posti ja Valget kuumaks lasta, sest nemad on need, kes mängu otsustavad. Seeria esimeses mängus mõlemad meeskonnad ilmselt kompavad ja püüavad teinetest üllatada. Hooaja kõige magusam osa on nüüd käes ja loodame, et Tartu publik tuleb sellele seeriale häälekalt kaasa elama ja saame oma koduväljaku eelise ära kasutada,“ sõnas Narits.