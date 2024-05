Toyota ässad nörritavad Portugali ralli eel Neuville’i: see on frustreeriv

„Ma pole eriti enesekindel. Esimesena teel olemine on frustreeriv, sest parimad stardikohad on sõitjatel, kes teevad kaasa pooliku hooaja. Saab kindlasti raske olema,“ rääkis Neuville portaalile DirtFish.

Belglane pidas silmas Toyota sõitjaid Sebastien Ogier’d ja Kalle Rovanperät, kes lähevad teele vastavalt viiendal ja seitsmendal stardipositsioonil. Kui vihma ei saja - prognooside põhjal pigem mitte -, on see kruusal suur eelis. Tegemist on senise hooaja esimese ralliga, kus Ogier ja Rovanperä mõlemad stardis on.