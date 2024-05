FOTOD | Heategevusjooksul osalenud Ott Tänak: see jooks puudutab mind üsna isiklikult

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Ott Tänak osales Wings for Life World Run jooksul esimest korda ning jooksis Tallinna ühisstardis koos enda lähedase peretuttavaga, kes on seljaaju vigastuse tõttu ratastoolis.

„See jooks puudutab mind üsna isiklikult ja kogu see liikumine seljaaju vigastusega inimeste jaoks ongi nende võimaluste ja lahenduste taga ning loodan, et see leiab lahenduse mingi hetk,“ ütles Tänak pressiteate vahendusel. „Ma tegelikult ei ole üldse väga jooksu-inimene, kui nüüd aus olla, aga pean ütlema, et väga nautisin tänast päeva ja sportlike inimestega koos jooksmist - läbisin 14,6 kilomeetrit,“ lisas ta.