Pogacar ähvardas Girol sprinterite peo rikkuda, Mihkels oli pildis

Päris ideaalselt peamiselt mägironijatena tuntud Pogacari ja Thomase plaan siiski ei õnnestunud, sest paarsada meetrit enne lõppu tuhisesid sprinterid neist mööda. Merlieri ja Milani järel sai kolmanda koha Biniam Girmay (Intermarche - Wanty), kelle lahtivedaja on suurtuuride debütant Madis Mihkels.

Üldarvestuses jätkab liidrina Pogacar, kelle edu Thomase ees on 46 sekundit. Mihkels on 112. kohal (+33.30).