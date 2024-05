DELFI VIDEO | Talvine haiguste periood sundis Jefimova elus muutust tegema: varem ei võtnud ma üldse vitamiine

Rõivaste ja Eesti Panga meenemündi esitlus on olümpia-aastail olnud üks esimesi verstaposte, mis lähenevast spordipeost märku annavad. Jefimova tõdes, et talle pole veel kohale jõudnud, kui lähedal suurvõistlus tegelikult on. Tänase seisuga jääb olümpia avamiseni 81 päeva.

„Võib-olla peaks aru saama, et see on lähedal. Treener tuletab vahel ikka meelde, kui palju päevi on jäänud. Ma ise võtan pigem rahulikumalt. Kui seal olen, siis vaatan edasi,“ ei tee Jefimova paanikat.