Kolmekordne olümplane Reena Pärnat: lähen Pariisi võitlema, mitte osalema

Pärnati seekordsel teekonnal olümpiale oli vaid üks ärev hetk – matš pääsu eest veerandfinaali jõudis viimase nooleni, et kumb, kas Pärnat või Taanit esindav Randi Degn, on lasul täpsem ja saab edasi. „Lasin kümne ja üsna tsentri lähedale,“ rääkis Pärnat Delfile. „Panin vastasele pinge peale ja ta tabas üheksat. Nii lihtne see pealtnäha ongi.“