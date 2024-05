POOLFINAALI EELVAADE | Rosenthal vs Post, suvepealinlased vs vabavisked ning muud Tartu ja Pärnu paari võtmeduellid

Vaieldamatult on mõlemad mehed oma klubide liidrid, mistõttu nende hea või halb päev on selges seoses meeskonna tulemustega. Keskmiselt 18 punkti visanud Rosenthal oli lõppeks Eesti-Läti liiga põhihooaja paremuselt teine skoorija. Aga kui eelmise peatreeneri Gundars Vetra käe all sai Rosenthal rünnakul meeletu koormuse, siis 25-aastane mängujuht endale omast tihket kaitset ei näidanud. Kuna uus juhendaja Priit Vene soovib rünnakul meeskonna kapteni koormust vähendada, siis on lootust, et Märt hakkab kaitses Posti hakkima.