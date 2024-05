FOTOD | Sellised näevad välja Eesti koondislaste vabaajarõivad Pariisi olümpial!

Reet Ausi poolt spetsiaalselt Pariisi olümpiamängudeks loodud Team Estonia kollektsioon on valminud ringdisaini põhimõttel. Kollektsioonis on spetsiaalselt välja töötatud 100% ümbertöödeldud teksatooted ja Upmade sertifitseeritud taaskasutus T-särgid. Värskelt Bangladeshis rõivaste tootmisprotsessi jälgimas käinud Aus selgitas Fotografiskas toimunud rõivaesitlusel, et Team Estoniale töötati välja täiesti uut tüüpi teksakangas.

„See kangas on loodud 100% ümbertöödeldud kiust, millest 50% tootmisjäägid ja 50% tselluloosi jäägid. Teine osa kollektsioonist ehk T-särgid on tehtud tööstuslikku väärtustava taaskasutuse põhimõtte alusel, kasutades tootmisest ülejäävaid kangaid. Selle kollektsiooni iva on teha rõivaid nii, et keskkonna mõju oleks minimaalne või olemasolevat probleemi lahendav. Mul on hea meel, et on organisatsioone, kes meiega kaasa mõtlevad,“ ütles Aus EOK pressiteate vahendusel.

Seejuures on Ausil olümpiaga ka eriline kokkupuude – tema ema Linda Roos-Himma disainis 1980. aasta Tallinna olümpiapurjeregatiks rahutuvidega siidrätiku. „Sellest on inspireeritud ka meie rahutuvidega T-särk. See teeb selle kollektsiooni disainimise minu jaoks veelgi olulisemaks,“ ütles Aus.

Pariisi olümpiale on tänase seisuga kvalifitseerunud 14 Eesti sportlaste. Viimasena tagas olümpiapileti täna hommikul vibulaskja Reena Pärnat. Tänavusest olümpiakoondisest olid esitlusel kohal ja said hõbemündi kätte purjetaja Ingrid Puusta ja ujuja Eneli Jefimova.

Traditsiooniliselt kingitakse hõbemündid ka kõikidele olümpiavõitjatele, kellest Fotografiskas oli kohal 1980. aasta Moskva olümpiakuld kolmikhüppes Jaak Uudmäe.

Hõbedane meenemünt on pühendatud Pariisi XXXIII suveolümpiamängudel osalevatele Eesti sportlastele. Olümpiamüntide emiteerimine on Eesti Panga pikaajaline traditsioon, mis sai alguse juba 1992. aastal. Kokku on keskpank välja andnud 12 olümpiamünti.