West Hami peatreeneriks saab Madridi Reali endine juhendaja

BBC Spordi andmetel on Lopetegui jõudnud Londoni klubiga kokkuleppele, et ta võtab seniselt peatreenerilt David Moyesilt ameti üle pärast hooaja lõppu. Lepingut pole 57-aastane hispaanlane aga veel allkirjastanud.

West Ham on Moyesi käe all võitnud viimasest üheksast Premier League’i mängust vaid ühe ning on langenud üheksandaks. Lisaks kukuti Euroopa Liigas konkurentsist veerandfinaalis. Pühapäeval sai West Ham koduliigas suure sauna, kui kaotas linnarivaal Chelsea`le 0:5.