Kalle Rovanperä teeks WRC-sarja reeglites mitu muudatust

„Ma ei ütle, et nad mulle meeldivad, aga MM on MM ja sõitma peaks võimalikult palju kõikvõimalikes tingimustes,“ selgitas Rovanperä oma arvamust.

Järgmisena esitati väide, et praegune WRC-sarja stardijärjekorra süsteem on hea. Teatavasti peab hetkel esikohalt alustama ja teistele teed puhastama MM-sarja liider. Rovanperä selle väitega ei nõustunud.

„See karistab MM-sarja liidrit kruusarallidel liiga palju,“ ütles Rovanperä. „Ralli EM-sarjas on minu meelest endiselt nii, et esmalt sõidetakse kvalifikatsioon. Testikatsel selgub, kes on kiireim ja selle alusel otsustatakse ka stardikoht. Sarja liidrit see nii väga ei karista.“