Algas Eesti jalgpallikoondise Rahvuste liiga kodumängude piletipakettide müük

2024. aasta Rahvuste liiga kodumängude piletipaketid on kuni 26. maini saadaval erihinnaga, mille puhul on hinnavõit võrreldes üksikpääsmete soetamisega ligi 25 protsenti. Näiteks fännisektori istekohtade piletipakett maksab märtsikuu lõpuni 39 eurot (13 eurot mängu kohta), 26. maist kuni 31. juulini on sama paketi hind 46 eurot (15,30 eurot mängu kohta), kuid üksikpiletite summa samale istekohale on 54 eurot (18 eurot mängu kohta). Hinnavõit on pea ühe mängupääsme jagu.