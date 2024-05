SEITSE JÄRELDUST | Flora leidis poolkaitsesse jokkeri ja Kuressaare ründaja sai palli puutumata kaks kollast kaarti

„Vaatame statistikat! Mäng lihtsalt oli täna selline, see on jalgpall. Flora on hea meeskond, nad kaitsesid väga hästi ja me ei suutnud väravani jõuda. Saime häid võimalusi, aga kahjuks ei õnnestunud neid realiseerida,“ ei näinud Levadia peatreener 0:1 derbikaotuses probleemi. Ühest küljest on Levadia peatreeneril õigus, sest pikal hooajal viskab ikka tükke sisse ja nad on üsna kindlalt liiga liidrid. Teisalt pole meeskonna viimased nädalad kuigi julgustavad.