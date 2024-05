Baskonia peatreener kurjustas mängijatega: osa ei mõistnud selle matši tähtsust

„Meie algus ja see, kuidas me mängisime, oli pettumus. Meie mentaliteet ei olnud adekvaatne. Nii see on,“ ütles Montenegrost pärit Ivanović, rõhutades eriti kahvatut kaitsetööd ja suurt pallikaotuste arvu.

„Olen mängijatele selgitanud, et ACB play-off’is mängimine on nende jaoks oluline, kuid mõni pole sellest aru saanud. Kui grupis on kaks-kolm tublit mängumeest, peavad nad teisi tagant lükkama. Aga kui on kaks või kolm kehva meest, siis see mõjutab teisigi ja nad annavad tasemes tagasi,“ lausus ta kriitiliselt.