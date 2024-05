Treier ja Riismaa said Itaalia kõrgliiga viimases voorus käed valgeks

Sassari võitis sel põhihooajal 30-st mängust 14, millega nad jõudsid kümnendale tabelireale. See on tänavu ka meistrite liigas osalenud klubile kõva pettumus, sest viimati jäid nad Serie A-s kaheksa parema seast välja 2018. aastal. Veel hullemini käis alates 2012. aastast stabiilselt Serie A-s püsinud Brindisi käsi, sest nad jäid kümne võiduga sootuks viimaseks ja järgmine hooaeg mängivad nad esiliigas.