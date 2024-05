DELFI VIDEO | Seeria otsustanud viske sopsanud Paasoja: sellistest asjadest sa lapsena unistad

Otsustava kohtumise võitis Rapla võõrsil 81:80, mängu viimaseks korviks jäi Martin Paasoja sopsav kolmene 25 sekundit enne normaalaja lõppu. „See on siuke asi, millest kunagi lapsena unistad. Viies mäng ja viskad viimase viske sisse... selles mõttes päris äge. Päris kohale pole jõudnud, aga äge tunne on sees,“ rääkis 30-aastane tagamängija.

TalTech juhtis seeriat 1:0 ja 2:1, aga lõpuks keeras Rapla asjad enda kasuks. „See pani meil selja vastu seina, meil polnud kodus midagi kaotada ja saime kätte. Täna oli puhas võitlus, et kellel ja kuidas läheb,“ muljetas Paasoja. Sealjuures pühapäevase kohtumise algust valitses TalTech, aga tugeva teise veerandiga pääses Rapla tagasi mängu. „Teadsime, et nad tulevad agressiivselt, aga ju me polnud päris valmis. Võib-olla väike vibra oli sees, aga peale esimeste minutite mängimist läks lihtsamaks ja saime kergeid korve.“