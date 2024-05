DELFI VIDEO | TalTechi kapten Metsalu: mis sitasti, see järgmisel aastal uuesti

TalTech juhtis veerandfinaalseeria otsustavad kohtumist poolteist minutit enne normaalaja lõppu 78:75 ja pool minutit enne kohtumise lõppu 80:78, aga lõpuks said nad valusa 80:81 kaotuse. Mängu parimana tõi Oliver Metsalu 27 punkti. „Vahet pole, võin 40 ka panna, aga kui me kaotame, siis on sitt tunne ikka,“ tõdes meeskonna kapten.