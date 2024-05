Eesti kohtub otsustavas MM-valikmängus Islandiga, koosseisus on ka Mait Patrail

Sini-must-valged mängivad 2008. aasta olümpial hõbeda võitnud koondisega kolmapäeval võõrsil ning laupäeval kodus. Eesti meeste käsipallikoondis saab kohtumistele vastu minna sisuliselt täiskoosseisus, sest puudu on vaid vigastust raviv Mihkel Lõpp. Küll aga aitab oma riiki igapäevaselt Saksamaa klubi THSV Eisenach esindav Mait Patrail.

Meeste koondis alustas MM-i kvalifikatsioonis esimesest faasist, kus esmalt alistati Läti kahe mängu kokkuvõttes 58:51 ning seejärel võideti Ukrainat sama süsteemiga 73:62. Nüüd ollakse sammu kaugusel ajaloolisest finaalturniirist, aga tegemist on väga suure sammuga.

Islandi on Euroopa absoluutsesse tippu kuuluv koondis, kes on pidevalt finaalturniiridel jõudnud kümne parema sekka. Eestlased kohtusid Islandiga viimati eelmise EM-i kvalifikatsioonis, kui 2022. aasta oktoobris ning sellele järgnevas aprillis jäädi skandinaavlastele alla vastaval 37:25 ning 30:23, vahendab käsipalliliit.

„Eks Islandi koondise mängustiil on ikka sama kui liigas. Tegemist on maailma parimate käsipalluritega, kes mängivad väga kiiret ja agressiivset käsipalli. Midagi lihtsat kindlasti ees ootamas ei ole. Tuleb endast parim anda ja näidata Eesti käsipallipublikule, et suudame neile vastu astuda,“ ütles 25-aastane koondislane Otto Karl Kont, kes teenib igapäevaselt leiba Islandi klubis Hördur,