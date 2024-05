Järgmise hooaja Rally1 prototüüpi testinud Evans: sõita polnud kuigi põnev

Britt muudatustest vaimustuses polnud. „Võin teile öelda, et sõita polnud kuigi põnev. Alustasin ja lõpetasin oma testisõidu – kui see on masina juhitavuse määratlus, siis nii oli,“ ütles Evans, kellelt uuriti, kas see on WRC-sarja jaoks õige suund. „Minu arvamus on üsna selge.“