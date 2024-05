VIDEO | Üle käte läinud fännid tõid Istanbuli Fenerbahcele kaela kopsaka rahatrahvi

Fenerbahce kaotas reede õhtul koduväljakul AS Monacole 62:65, millega lasi seeria viigistada 2:2 peale. Kogu mängu tekitasid Türgi klubi poolehoidjad Monaco mängijatele ebamugavusi, karjudes nende peale ja loopides ka asju väljakule. Kohtumise viimasel minutil takistasid platsi ääres seisnud fännid Monaco mehel Mike Jamesil küljeauti välja mängimast. Kohtunikud pidid neljandal veerandajal korraks ka mängu peatama.

Matši järel tormasid kümned pealtvaatajad väljakule ning nende ja Monaco mängijate vahel tekkis kähmlus, mis kõrvalise abiga siiski maha rahustati. „Tahan selle intsidendi pärast nii Monaco kui ka Euroliiga ees vabandada. See pole Fenerbahce, me pole sellised!“ lausus kohtumise järel Fenerbahce leedulasest peatreener Šarunas Jasikevicius .

Euroliiga teatas laupäeval, et on Fenerbahcele määranud 30 000 euro suuruse rahatrahvi, sest fänne ei suudetud kontrolli all hoida. Täpsemate põhjustena toodigi välja asjade platsile loopimine ning fännide väljakule tungimine.